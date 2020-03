Ogni voto conta: il Palio di San Timoteo in lizza per il premio Italive 2020 Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Ogni voto conta: il Palio di San Timoteo in lizza per il premio Italive 2020.

Prodi cavalieri e leggiadre dame, affilate le lame e sfoggiate il vostro sorriso migliore perché il ‘Palio di San Timoteo’ è in lizza per vincere il premio Italive 2020 nella sezione eventi folkloristici e rievocazioni storiche. Italive è un progetto che si pone l’obiettivo di mettere in luce i migliori eventi culturali e tradizionali di cui l’Italia è ricca, grazie al patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, promosso da Codacons e Comitas con la partecipazione di Autostrade per l’Italia e la collaborazione di Coldiretti.

Il Palio di San Timoteo, invece, è ormai un caposaldo nel calendario della città: organizzato da ‘Ordo Cavalieri Termole’ e dall’associazione turistica ‘Pro Loco’, in collaborazione con la Parrocchia di San Timoteo, è uno degli appuntamenti di punta del maggio in città. Attesissimo da tutti i termolesi e dalle centinaia di turisti che, annualmente, affollano la città per vivere di persona il tuffo nel passato, il Palio ripropone personaggi ed accadimenti della Termoli Medievale, con un’attenzione maniacale per i più piccoli dettagli: dagli abiti del tempo, passando per la cucina fino alla lingua. Tutto viene vissuto come se fossimo nel Medioevo, per rinsaldare il rapporto tra i cittadini ed il loro compatrono cui sono dedicate le giornate.

Immancabile ed attesissima la sfida tra i quattro rioni del Borgo Antico che ‘combatteranno’ a suon di astuzia, forza bruta e precisione per salire sul gradino più alto ed avere l’onore di portare l’effige di San Timoteo durante la processione. Una due giorni, 9 e 10 maggio, emozionante e divertente che vedrà la città animarsi grazie agli artisti di strada, ai giochi medievali, alla falconeria, agli sbandieratori, in perfetto stile medievale.

Proprio come lo scorso anno, la rievocazione storica dedicata al compatrono di Termoli, ha bisogno dell’aiuto di tutti per vincere il premio Italive: basterà collegarsi al sito e dare 5 stelline. Il voto può essere espresso gratuitamente una volta al giorno fino alla fine dell’anno, prima di essere sottoposto al giudizio di una commissione di esperti, e permetterà di far conoscere sia il Palio che Termoli all’Italia, integrando l’offerta turistica anche fuori stagione ed incentivando l’economia del posto.