LARINO. Come annunciato delegazione con le bandiere dell'Arcigay ha movimentato nel pomeriggio di oggi una edizione memorabile del Carnevale di Larino, giunto alla sua 45esima edizione e ora inserito nei Carnevali storici d'Italia.

Molta attesa per la premiazione, fissata alle 20.

Otto carri allegorici in gara. Per la prima categoria: “Ruggiti di libertà”(il circo è alla spalle), presentato dai Gatti Randagi con Modellarte; “Non dirlo a nessuno”, presentato dall’associazione Gioventù Frentana; “Non ti curar di loro”, presentato dal gruppo Carnaval; “La cultura è la chiave della libertà”, presentato dall’associazione Officina dell’arte; “Vivi la libertà”, presentato dall’associazione Gruppo Larinelli. Per la seconda categoria: “Salviamo le acque”, del Gruppo Selvaggi, DeciBELL, presentato dal Gruppo Miseria e Nobiltà, “Winnie the Pooh”dell’associazione I Trebbiatori. Profondi i contenuti dei temi scelti e trattati dai gruppi costruttori, tutti di alta sensibilità sociale, come lo spettacolo degli animali nel circo, la pedofilia, il bullismo, la promozione della cultura, la libertà di espressione, le condizioni attuale dei mari e la musica.

Una manifestazione sempre più curata nei dettagli: alla seconda edizione il Concorso Mascherato con cui si invita tutta la cittadinanza a partecipare, alla seconda edizione anche il Concorso Fotografico con Il Discover Molise, social partner del Carnevale di Larino.

Una manifestazione unica che, da due anni è stata inserita tra i 27 Carnevali storici d’Italia. Per la due giorni conclusiva la manifestazione, fiore all’occhiello dei maestri cartapestai di Larino, vedrà la presenza di tutto il team di “Carnevali d’Italia”.

I Fotografi e Videomaker Roberto Ligurgo, Sebastiano Barbagallo e Giuseppe Vitulli saranno a Larino per raccontare con la loro arte fotografica la caratteristica sfilata dei Carri Allegorici.