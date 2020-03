LARINO. Abbiamo seguito la lunga cerimonia di premiazione del 45esimo Carnevale di Larino, in diretta Facebook e sulla nostra homepage, agganciati al live nazionale dei Carnevali d'Italia. Non c'è che dire, come hanno avuto modo di commentare dall'organizzazione di questo carosello itinerante, dall'alto di una esperienza notevole, grande salto di qualità per la rassegna frentana.

Al culmine di uno scrutinio al cardiopalma, hanno vinto il Trofeo Larinella di Prima categoria gli autori del Carro "Ruggiti di libertà", che raffigurava una grossa tigre albina.

2^ La cultura la chiave della libertà

3^ Non dirlo a nessuno

4^ Non ti curar di loro

5^ Vivi la libertà.

Per i carri allegorici di seconda categoria:

1^ salviamo le acque



2^ deciBELL

3^ Winnie the Pooh

Infine, i balletti e le coreografie:

1^ Ruggiti di libertà

2^ La cultura chiave della libertà

3^ Non dirlo a nessuno



4^ Non ti curar di loro

5^ Salviamo le acque



6^ Salviamo la libertà