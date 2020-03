Il Tunnel sparisce dal radar, progetto fuori dal Piano triennale delle opere pubbliche

TERMOLI. Approvati in giunta i Lavori pubblici del prossimo triennio, fulcro del nuovo bilancio di previsione. Molti gli interventi programmati, naturalmente ereditati anche dal precedente Piano delle Operte pubbliche, ma c'è una sostanziale novità: non figura più il piano di riqualificazione del centro storico, ossia il cosiddetto Tunnel, col ricorso ancora pendente in Consiglio di Stato dopo la bocciatura al Tar del giugno scorso, avvenuta poco prima del ballottaggio.

Una esclusione di natura politica, evidentemente, anche se poi occorrerà comunque attendere l'esito del giudizio amministrativo di secondo grado.

In compenso, si va spediti sulla dismissione del depuratore del porto.

Nel 2020 sono 11 gli interventi previsti: riqualificazione di via Saba e via Ungaretti in contrada Colle della Torre, la pista cicilabile che collega tutta la costa molisana, il project financing sul cimitero comunale, il progetto di collegamento tra Parco comunale e borgo antico, la ristrutturazione della vecchia caserma dell'Arma, dove andrà il Centro per l'impiego, la dismissione e delocalizzazione del depuratore del Porto, forse una delle opere più attese, visti i recenti problemi, un generico intervento di riqualificazione e riparazione di strade e marciapiedi e non solo. Anche la riqualificazione intradosso dell'impalcato dei viadotti di via Corsica, opere di urbanizzazione primaria in via Mar Mediterraneo, il miglioramento sismico della scuola elementare di via Maratona e l'efficientamento energetico del municipio.