Il Molise tra cave abbandonate e mai mappate

CAMPOBASSO. “Legambiente” ha pubblicato uno studio sullo stato dei siti e delle aree dismesse sul territorio nazionale, rivelando che in Italia vi

sarebbero oltre ottomila cave abbandonate ma che ben dieci Regioni non si sono dotate di una mappatura e di un piano per la coltivazione. La

legislazione di riferimento è ferma al 1927, quando un regio decreto provò a porre mano al settore. A tutt’oggi le concessioni vengono di sovente rilasciate a costo zero.

Per conseguenza il quadro della situazione di degrado appare allarmante, soprattutto perché produce un impatto dirompente sull’ecosistema del Belpaese. Sulla scorta dei dati raccolti, il numero di cave attive si attesterebbe al di sotto di seimila, mentre poco meno di ottomila sarebbero quelle dismesse. Il dato è parziale proprio per il fatto citato delle dieci Regioni che non si sono date una mappatura. E’ per questo che è possibile stimare in diecimila i siti abbandonati. Ma qual è la situazione del Molise (che è appunto una di quelle realtà territoriali priva di piano)?



Le cave attive sono sessanta, mentre quelle in istato di abbandono assommano a 541. Di contro, la Puglia è la regione con il numero più alto di cave in attività (617), seguita dal Veneto (594), dalla Sicilia (580) e dalla Lombardia (494). Diversa è la graduatoria per quelle dismesse. Stavolta si trova in testa la Lombardia (2.543 siti non più in uso), mentre in Campania sono 1.237, nelle Marche 1.041 ed in Sardegna 860. La Regione Calabria addirittura non ha alcuna conoscenza del fenomeno sul proprio territorio, avendo trasferito ogni competenza in materia ai Comuni.

Il numero di cave, attive o dismesse, dislocate sullo Stivale non fornisce una misura attendibile del livello di sfruttamento del territorio. Ne è prova il fatto che, in cima alla lista delle Regioni italiane per quantità di materiali estratti, si trova la Sicilia (con oltre 113mila metri cubi estratti) che invece è solo terza nella classifica nazionale per numero di cave attive. Da alcuni anni, sulla scorta dei contenuti di una Direttiva europea, l’apertura di nuovi siti rimane sempre condizionata al buon esito della procedura di valutazione di impatto ambientale. Solo dal 1977, con il trasferimento dei poteri in materia dallo Stato alle Regioni, si è messo in moto il processo di governo del settore estrattivo, eccezion fatta (come si è detto) per il Molise e per le altre nove consorelle.

Eppure, negli ultimi anni, la 20^ regione Molise ha subito una profonda e radicale trasformazione del territorio, nonostante quest’ultimo sia riconosciuto - a livello comunitario - come un'area importante per la tutela e conservazione della biodiversità europea. La causa principale di questa allarmante trasformazione degli ambienti naturali e della conseguente diminuzione della diversità biologica è l'influenza dell'uomo sugli ecosistemi. L'attività antropica sta alterando profondamente i diversi ambienti. L'eolico è una fonte di impatto per i prati alto-montani e per i sistemi agroforestali. Le cave alterano pareti e formazioni calcarifere nonché depositi gessiferi.

Queste formazioni si sono formate quando si sono depositati gesso, calcari solfiferi, salgemma e altri sali (in quantità inferiore) circa 6-5 milioni di anni fa in seguito alla chiusura dello Stretto di Gibilterra, evento che ha causato la così detta crisi di salinità del Mediterraneo. Questi sedimenti evaporitici si ritrovano lungo tutto l'Appennino. Anche in Molise sono presenti questi depositi individuati dai toponimi tipo "Colle Gessaro", "Colle Gessari", "Colle Bianco". Sono ambienti particolari ricchi di specie floristiche e faunistiche uniche e rare. Sono degli "hot spot" di biodiversità nell'ambiente del Basso Molise.

Però, quasi tutti ospitano una cava e un gessificio. Peraltro in Molise non esiste un piano cave in vigore e il territorio è una groviera, difatti vi sono tantissime cave attive (60/65) nonché 541 dismesse e abbandonate. Il danno maggiore si ha quando questi ambienti pur essendo rari e pur risultando essere delle isole di biodiversità in un territorio omogeneo come il basso Molise, vengono devastati.

E' il caso della cava di gesso in territorio di Guglionesi che ha determinato la scomparsa di un colle, di piante e di animali.

Claudio de Luca