​Broomstick Challenge, la mania della ‘scopa che resta in piedi’: tra bufala e forza di gravità

TERMOLI. Si chiama Broomstick Challenge e, ben presto, è divenuta una mania che, da oltre ventiquattrore, impazza sui social e fa il giro del mondo divenendo virale proprio come il coronavirus, cui riesce a strappare il primato di argomento più in voga, anche nel ‘Molise che non esiste’. Da Twitter, passando per Instagram e Facebook fino al più giovane dei social Tik Tok, l’hashtag #broomstickchallenge conta quasi un milione di menzioni, minacciando di non darci tregua fino a quando non sarà sostituita da un’altra tendenza del momento.



Sarà a causa della paura insita in ognuno di noi, mista all’ansia del contagio, ma la moda della ‘scopa che resta in piedi da sola’ ha colpito più della metà degli italiani e, come in ogni sfida che si rispetti, i molisani non sono immuni. Centinaia le foto condivise, accompagnate da commenti e frasi che supportano la tesi secondo cui il fenomeno si verifichi solo ogni 3mila 500 anni. Teoria partita addirittura dalla Nasa, come si legge nei vari stati e che è stata prontamente smentita dall’agenzia governativa statunitense, scomodatasi dopo essere stata tirata in ballo da milioni di cittadini che, attraverso un tweet, spiega: “Stiamo facendo una pulizia completa della bufala riguardante la #BroomstickChallenge. Prova a farla oggi, domani o anche il giorno successivo: funzionerà ogni volta. È solo una questione di fisica“.

“Pensate che fortuna vivere proprio in questo momento, quando l’inclinazione terreste è talmente ottimale da far restare in piedi le scope di tutto il mondo”: sarà stato questo il pensiero dei molisani che, raccolta la sfida, hanno dato spazio alla fantasia e, impersonando la famosa frase ‘Se non vedo non credo’ hanno immediatamente messo alla prova gli oggetti un tempo usati per spazzare la polvere. In officina, in ufficio, a scuola, nel proprio appartamento poco importa: a prescindere dalla stanza usata, le scope restano davvero in piedi. E così, anche sulle chat di Whatsapp, zii, nipoti, figli e genitori inviano le foto chiedendone un’altra a riprova. Meglio ancora, poi, se il test viene effettuato in città diverse perché, come insegna Agatha Christie: “Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova”. Se poi questa sia una prova di credulità, di ingenuità o di semplice marketing, lo dirà il tempo.