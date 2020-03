LARINO. "Anche grazie all'amministrazione comunale e grazie anche al supporto delle associazioni, sta veramente crescendo. Abbiamo intrapreso un altro trend, grazie a tante manifestazioni e altre cose che stanno in cantiere». Inizia così il discorso del sindaco Pino Puchetti ieri sera durante la cerimonia di premiazione del 45esimo Carnevale Larinese.

«Volevo innanzitutto ringraziare coloro che hanno fatto crescere questo Carnevale, sono loro i protagonisti, i gruppi costruttori. Ringrazio anche i balletti, siete stati bravissimi, così come i complimenti vanno a Danilo Marchitto e all'associazione Larinella. Quest'anno è stata una edizione del Carnevale bellissima straordinaria, ottenendo dei risultati incredibili. In 4 giorni sono venute a Larino 20mila persone, un risultato grandioso».

In effetti, numeri imponenti, considerando l'emergenza Coronavirus, che sicuramente ha sottratto una fetta ulteriori di pubblico e di partecipazione, e anche tenendo in debita considerazione l'ingresso del biglietto, come avvenuto ormai da tempo per le luminarie. Puchetti nel suo intervento loda l'azione comune alla base del successo di questa manifestazione frentana, lanciata ormai nell'olimpo nazionale.

Azione comune promossa sia dall'amministrazione, con particolari elogi all'assessore al Turismo Alice Vitiello, che a tutte le componenti coinvolte, soprattutto associazione Larinella e gruppi costruttori, capaci di adoperarsi insieme e raggiungere questo successo. Infine, Puchetti ha chiuso con una raccomandazione, che poi è stata accolta anche se nel pubblico l'esito della gara ha scatenato qualche mugugno, quella di accettare l'esito del concorso, dando una ulteriore e concreta prova di maturità.