Emergenza Coronavirus, anche il Molise in campo per aiutare le imprese turistiche

CAMPOBASSO. In questi giorni gli assessori regionali al Turismo e alle Attività Produttive, attraverso le competenti commissioni tecniche, hanno sollecitato il Governo a promuovere interventi a tutela delle imprese del settore turistico alberghiero e in generale delle piccole e piccolissime imprese a vario titolo coinvolte dalla nuova crisi economia scatenata dalle restrizioni imposte per il contenimento del coronavirus.

Plaudo, quindi, al Governo per aver accolto le nostre sollecitazioni, approntando una serie di misure con il Dpcm che entra in vigore oggi, ma soprattutto con il prossimo decreto legge che dovrebbe essere varato entro questa settimana.

Si tratta di prime misure che, tra l’altro, interverranno a tutela delle imprese del settore turistico mediante la sospensione fino al 31 marzo dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria e dei versamenti delle ritenute alla fonte.

Inoltre, il Governo sta approntando un DL che allarga a tutte le PMI lo slittamento, previsto dal correttivo al Codice della crisi di impresa inizialmente solo per le piccolissime, al 15 febbraio 2021 per l’entrata in vigore degli obblighi di segnalazione previsti dal nuovo Codice.

A ciò si aggiunga che, con il Presidente Toma, la Finmolise e la Struttura dell’Assessorato Attività Produttive, stiamo verificando l’attivazione di ulteriori misure come l’eventuale consolidamento dei debiti che le imprese molisane hanno con scadenze a breve per riposizionarli nel medio/lungo termine, così da ridurre la pressione finanziaria sulle nostre imprese, aumentare il loro cash flow e consentire a tutti di concentrare risorse ed energie per il superamento di questa ennesima crisi.

Intanto, già il prossimo 10 marzo c’è un nuovo seminario con ICE, che si terrà nel Parlamentino di Via Genova, per aiutare le imprese che operano sui mercati esteri, anche prevedendo consulenza e assistenza per quanti ne avessero bisogno.

Ovviamente, siamo aperti a ogni forma di contributo e disponibili a confrontarci con associazioni di categoria e sindacati per approntare, per quanto di nostra competenza, tutte le azioni che il territorio riterrà utili per superare insieme questo difficile momento.