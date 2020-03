TERMOLI. Registro tumori, Regione ancora assente: consiglieri convocano la sesta commissione.

L’istituzione di un registro regionale dei tumori è uno dei tanti argomenti che, da anni, accende la politica termolese e locale ma che, da altrettanto tempo, non trova una soluzione universale e definitiva. Nemmeno la spinta di altre realtà, come le Marche, sembrerebbe velocizzare la Regione verso la dotazione di uno degli strumenti fondamentali per la valutazione della situazione dei tumori tra la popolazione residente.

Proprio questo immobilismo ha portato i consiglieri comunali Marcella Stumpo (Rete della Sinistra, minoranza), Giulia Michela Antignani (Popolari per l’Italia, maggioranza) ed Enrico Miele (Forza Italia, maggioranza) a depositare la mozione ‘Registri tumori regionale, stato dell’arte ed eventuali problematiche emerse’, chiedendo la trattazione dell’argomento nel corso della VI Commissione Consiliare – Ambiente presieduta dal dottor Costanzo Pinti. Lo stesso, raccolta l’esigenza e l’importanza del tema, ha indetto la riunione per dopodomani, mercoledì 4 marzo, alle 11.30 presso la sala consiliare del Comune di Termoli.

La richiesta, depositata lo scorso 17 gennaio, permetterà di “poter avere un quadro completo della situazione e prevedere eventualmente anche la convocazione di un consiglio comunale monotematico”, si legge nella mozione pervenuta.