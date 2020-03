Raccolta differenziata nell'Unione dei Comuni, si apre la procedura sindacale sul subentro

LARINO. L’indiscrezione pubblicata venerdì 21 febbraio era fondata, anche se nei giorni successivi qualcuno ha provato a confutarla. Dal primo maggio il servizio di raccolta differenziata dell’Unione dei Comuni Basso Biferno, passa alla Rieco Sud. E’ partito il primo marzo 2019 il nuovo appalto per la raccolta differenziata.

La Giuliani Environment subentrava alla Tekneko per essere operativa nei 9 comuni dell'Unione dei Comuni. La raccolta partirà a Guglionesi, Ururi, San Giacomo degli Schiavoni, Montenero, Petacciato, Montecilfone, Larino, Campomarino e Portocannone. La Giuliani è un'azienda molisana operante nel settore ambientale dal 1998 ma già dal 1969 è stata operativa nell'ambito edilizio e dei servizi ambientali. Tuttavia, a distanza di poco più di un anno ci saranno dei cambiamenti. La Giuliani ha ceduto il ramo d’azienda niente meno che alla Rieco, la società capofila dell’appalto sull’igiene urbana attiva dal dicembre 2018. Di questi giorni le comunicazioni sindacali.

Un passaggio comprensivo del numero dei dipendenti the risulteranno in organico alla data del rogito notarile per la cessione stessa. L'atto di perfezionamento della cessione potrebbe essere orientativamente sottoscritto il 30.04.2020. Per parte venditrice la cessione è motivata da una esigenza di razionalizzazione e ricorso ad un ente acquirente più strutturato, consolidato e con rilevante posizione di leadership di mercato. Quanto alla ditta acquirente, la motivazione della acquisizione del ramo di azienda si configura nel perseguimento dell'obiettivo che si era già manifestato al momento della partecipazione al bando di gara in questione.