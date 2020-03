Depuratore e video diffusi sui social, precisazioni di Comune e Crea

TERMOLI. In merito ai video diffusi nelle ultime ore sui social network riguardanti il depuratore del porto di Termoli si precisa che l’amministrazione comunale tramite il dirigente, ingegner Gianfranco Bove, si è subito attivata per capire che cosa fosse accaduto interpellando i diretti interessati. Di seguito la Pec inviata dall’ingegner Gianfranco Bove mentre in allegato troverete la risposta della Crea. La richiesta dell’ingegner Bove è stata inviata oltre che alla Crea Gestione Srl, per conoscenza anche al sindaco Francesco Roberti, alla Capitaneria di Porto e al dirigente dell’Ufficio Ambiente Silvestro Belpulsi. L’ingegner Bove comunica anche che tutta la documentazione acquisita sarà inviata agli organi competenti per i dovuti accertamenti al fine di non far diffondere notizie infondate sullo stato del depuratore.

«Con la presente Pec si porta a conoscenza di codesto soggetto gestore dell’impianto di depurazione del porto che in data odierna attraverso i social network è stato diffuso materiale audiovisivo dal quale sembrerebbe che da depuratore in questione vengano scaricate acqua di colorazione marrone proprio in prossimità della scogliera. Pur consapevole che il fenomeno denunciato potrebbe essere semplicemente dovuto alla fuoriuscita in pressione di acque reflue comunque trattate/depurate e che, pertanto, non trattasi di criticità degna di rilievo, si chiede di voler a stretto giro fornire chiarimenti e rassicurazioni in merito. Laddove quanto sopra rappresentato corrispondesse a criticità dovute a eventuali malfunzionamenti dei dispositivi in dotazione all’impianto di depurazione, si invita ad intervenire immediatamente avendo cura di tenere aggiornato lo scrivente e i soggetti che leggono per conoscenza». Ecco la risposta di Mario Ruta, presidente della Crea gestioni srl.

«Con riferimento al quanto richiesto con la nota 13672 del 1 marzo 2020 precisa quanto segue. Dall'ultima accidentale perdita di funzionalità della condotta di scarico a mare di 1800 metri, il depuratore del porto è autorizzato a scaricare reflui depurati attraverso la condotta secondaria da 250 metri. Risultando al momento tutte funzionanti le strumentazioni dell'impianto le acque che vengono conferite in mare sono trattate quindi depurate. Quello che si rileva dal video è un fenomeno dovuto alla occasionale depressione delle acque di scarico dalla condotta secondaria a quella principale causata dall'effetto delle correnti marine e per via della configurazione idraulica del sistema di scarico. L'effetto depressivo crea talvolta turbolenze superficiali con il sollevamento di sabbia dai fondali che agli osservatori esterni, non a conoscenza del funzionamento dell'impianto, possono sembrare scarichi di liquami incontrollati. A margine del doveroso chiarimento, cogliendo occasione per comunicare che sono stati già caratterizzati i lavori di sistemazione definitiva della condotta di scarico grande».