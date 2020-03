Una Scia non è impugnabile direttamente, ma occorre denunciare subito ogni abuso

TERMOLI. "Polizia edilizia: una Scia non è impugnabile direttamente, ma occorre denunciare ogni abuso tempestivamente". E’ stato chiesto a ‘Termolionline’ di approfondire la questione dell'abuso edilizio quando sia stato compiuto dal vicino. La nostra testata aveva già precisato che occorre denunciare subito i fatti, allo scopo di non rischiare di dovere tacere per sempre e di patirne anche i danni. In effetti l'istanza rivolta al Comune ai fini della verifica della regolarità delle opere deve essere presentata entro sessanta giorni da quando si abbia conoscenza della Scia notificata all’Ente dal confinante. Dopo di che scatta la decadenza perché la soggezione al termine generale deve ritenersi necessaria ai fini della

certezza degli effetti prodotti dalla certificazione.



Il principio emerge da una sentenza (la n. 302/2018) della Sez. 1^ della Sede di Pescara del Tar Abruzzo che, naturalmente, ha preannunciato notizie amare per la proprietaria di un edificio ai cui danni il rivale stava costruendo una mansarda che avrebbe oscurato una finestra che dava luce ed aria all'immobile. Nei fatti, dopo la sopraelevazione, il bagno della signora si sarebbe trovato ad affacciare nel locale di nuova costruzione. Per verificare i fatti era stata attivata anche l’Azienda Usl che si era mossa disponendo un sopralluogo benché l'ordinanza contingibile ed urgente del sindaco fosse stata annullata dal Tar, mancando i presupposti di urgenza nonché i rischi per l'igiene pubblica per ingiungere i lavori di ripristino al proprietario. Contro le opere realizzate, peraltro, pendeva una causa dinanzi al Tribunale civile.

Purtroppo, una Scia non è direttamente impugnabile; e, in caso di inerzia, il contro-interessato può soltanto agire contro il silenzio dell'Amministrazione. Il punto è che deve farlo in modo tempestivo perché – come si è già precisato in altro intervento - l'osservanza del termine di sessanta giorni risulta necessaria per l'interesse pubblico e priva ad assicurare la certezza degli effetti all'azione amministrativa. Per di più l'ordine di demolire gli abusi sulle parti comuni dell'edificio non dev’essere diretto al condominio, quanto piuttosto ai singoli proprietari. Perciò il provvedimento è da annullare perché l'ordine di demolizione degli abusi edilizi compiuti nel sottotetto è illegittimo dal momento che il Comune aveva emesso il provvedimento repressivo nei confronti del Condomìnio, che è un mero ente di gestione privo di legittimazione. La misura coercitiva andava, invece, rivolta nei confronti dei singoli condòmini in quanto unici comproprietari delle parti comuni del fabbricato (sentenza n.1764/2019,

Sez. 2^ del Tar Lombardia, che ha accolto il ricorso del Condomìnio che non doveva provvedere alla rimessa in pristino entro 90 gg. disposta dal

Responsabile del servizio edilizia privata).

Questo perché, sulla scorta dell'art. 1117 del Codice civile, le parti comuni del fabbricato appartengono ai singoli proprietari esclusivi mentre il Condomìnio non vanta alcun diritto reale su di esse. Quest'ultimo costituisce un mero ente di gestione privo di personalità giuridica, condizione peraltro confermata dalla riforma contenuta nella legge n. 120/2012 che attribuisce al Condomìnio un attenuato grado di soggettività.

Claudio de Luca