MONTENERO DI BISACCIA. Arriva la nota ufficiale con cui l’Asrem comunica che i due ricoverati ieri sera, familiari stretti della paziente positiva al Covid-19, sono risultati anch’essi contagiati. Le condizioni cliniche dei tre pazienti, attualmente in isolamento, allo stato, non destano preoccupazione. E molta preoccupazione non c’è nemmeno in paese: nei supermercati le persone continuano a fare spesa regolarmente, senza assalti. «Una giornata ordinaria,» ci riferisce il responsabile di un minimarket, «soltanto una ragazza è venuta con la mascherina».

In farmacia al contrario percepiscono la tensione: «Gli anziani continuano a uscire e a chiederci i regolari medicinali, ma mamme e giovani sono spaventati, vogliono disinfettanti e mascherine – che noi però non abbiamo più già da tempo». In giro ci sono effettivamente poche persone, ma quelle che incontriamo si dicono tranquille e seccate da tanto allarmismo.

Dall’azienda sanitaria rassicurano anche sul fatto che sono state già attivate nella giornata di ieri le misure di controllo sui contatti e predisposte le misure di sanificazione degli ambienti e delle ambulanze utilizzate per il trasporto. Infatti proprio questa mattina la ditta isernina incaricata sta svolgendo la disinfezione della Casa della salute, dove si trova il poliambulatorio, il 118 e la guardia medica; in seguito svolgeranno la stessa operazione anche presso i locali dello studio medico associato dei dottori Digaetano, Di Pietro, Rosati e Perazzelli.

Anche la titolare del salone di parrucchiera dove la prima paziente si è recata nella mattina di sabato ha annunciato la chiusura per la giornata odierna. Montenero sembra insomma prendersi un “giorno di riposo” per ripartire in tutta sicurezza.