Nessun assalto ai supermarket a Montenero, alcuni operai rimandati a casa

MONTENERO DI BISACCIA. Un giorno come tanti altri, o forse no? Questo è il dubbio che si porta dietro la prima cartolina del Molise che si presenta all’Italia intera all’indomani della positività al Covid 19 della sessantennemontenerese. Si respira un’atmosfera davvero surreale per un evento totalmente inaspettato ma nonostante questo, la routine quotidiana non è cambiata. Una mattinata soleggiata con temperature miti e folate di vento che non spazzano via ansie e preoccupazioni.

Nelle ultime ore diversi dipendenti delle zone produttive delle vicine aree industriali, anche alla Fca, sono rimasti o sono tornati a casa in via cautelativa, cosi come anche il personale scolastico che presta servizio in sedi limitrofe ha ricevuto l’invito ad astenersi dal lavoro per la giornata odierna in via precauzionale. La sorpresa supera per il momento la paura, anche se ovviamente è alta l’attenzione su quali saranno gli sviluppi nelle prossime ore. Sui media rimbalzano i post e gli umori si nascondo dietro le tastiere, ma in molti questa mattina sono usciti di casa per una semplice passeggiata o per l’acquisto dei normali viveri. Nessun assalto ai supermercati e dispense di gel disinfettante sugli scaffali, ma i timori restano.

Simone Zappitelli