«In attesa che si chiuda la procedura al Ministero, poi lo studio di fattibilità sul nodo di Termoli

"In relazione alle recenti notizie di stampa sullo stato di avanzamento dell’iter approvativo del progetto di raddoppio ferroviario della linea Termoli-Lesina e sullo studio di sistemazione del nodo ferroviario di Termoli, Rete Ferroviaria Italiana informa che è tuttora in attesa della chiusura della Conferenza di Servizi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della successiva approvazione da parte del CIPE. Solo allora RFI potrà dare avvio allo studio di fattibilità che conferma la centralità dell’attuale stazione di Termoli così come richiesto dall’Amministrazione comunale."