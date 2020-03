Dolore e commozione per l'ultimo saluto a Marco Cialfi, deceduto dopo uno schianto in auto Copyright: Vastoweb

LANCIANO. Chiesa gremita questo pomeriggio a Lanciano, dove si sono svolti i funerali di Marco Cialfi, il 29enne deceduto in seguito ad un tragico incidente avvenuto sulla tangenziale di Termoli domenica mattina.

Il ragazzo viaggiava su una Lancia Ypsilon che si è schiantata contro il guardrail mentre era in marcia in direzione Vasto. La Procura ieri ha dato il nullaosta per la restituzione della salma alla famiglia senza disporre l'autopsia.

Ad officiare la messa, presso la chiesa di San Pietro Apostolo, è stato don Gregorio Lydek. Durante il rito religioso, vicino la bara, è stata posizionata la moto da corsa del giovane che fino a qualche tempo fa correva sulle due ruote.

La notizia della morte improvvisa del giovane ha sconvolto l'intera città, parenti, ex colleghi di lavoro e amici che si sono stretti intorno al dolore dei familiari di Marco.



Un lungo applauso, palloncini bianchi, lacrime, tanto dolore hanno accompagnato l’uscita del feretro dalla chiesa verso il cimitero di Lanciano dove sarà tumulata la bara. Il ragazzo lascia la fidanzata, due fratelli più grandi di lui: Davide e Fabrizio, la mamma Mirella e il padre Lucio.