TERMOLI. «Grazie Cesarino: incontrarlo è come fare un tuffo nel passato e si, perché Cesarino è ancora vivo in mezzo a noi è presente nella memoria di ognuno. Poche volte, come in questo caso, il nome di una città, la nostra città, Termoli si è legata a una figura cosi rappresentativa per simboli e valori espressi nel corso dell'esistenza umana e lavorativa. Il nome di Cesarino è indissolubile legato all'attività di vendita e riparazioni di cicli e motocicli che ha esercitato dal 1959 al 1994.

Per il suo lavoro, il suo sorriso, la cortesia manifesta, ha contribuito a fare la storia del costume della città. La sua figura resta scolpita per la paterna e puntuale disponibilità, nel ricordo di tutti quei ragazzi, ora adulti, che per anni si sono rivolti a lui». Firmato Enzo D'Agostino e Stefano Leone, rispettivamente figlio ed editore del calendario dove un mese fu dedicato a Cesarino. Questo il pensiero scritto a quattro mani per ricordare la figura di Cesarino D'Agostino morto a 90 anni ieri mattina.

Ha destato tanta commozione questo ennesimo pezzo della Termoli che non c'è più. Tanta gente in chiesa Sant'Antonio per porgere l'ultimo saluto a questo personaggio, celebrata da don Giovanni, che ha ricordato la figura di un onesto artista artigiano che ha servito tre generazioni che andavano da lui per farsi riparare cicli, moto e altro. Insomma una persona per bene che ha lasciato tanti bei ricordi che porteremo chi ha avuto la fortuna di nascosti come uno scrigno nel nostro cuore, ciao Mitico Cesarino.