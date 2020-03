Prezzi stellari su igienizzanti e dispenser, i genitori: “Speculano sui nostri figli”

TERMOLI. Igienizzante mani e dispenser a prezzi stellari, i genitori: “Speculano sui nostri figli”

Fare un figlio, oggi, costa: lo sanno bene le madri che, oltre al denaro per cibo, vestiario, giochi, pannolini e per l’istruzione, sono costrette a sborsare soldi per la didattica. Penne, colori, fogli, carta igienica ed ora i dispenser e gli igienizzanti per le mani: la lunga lista della spesa dei genitori molisani si allunga sempre di più. Complice la crisi che ha colpito il sistema scolastico italiano, le spese da sostenere, per le famiglie con figli, lievitano sempre di più. Ad assottigliare ancora di più il budget casalingo ci pensa il nuovo ceppo virale Covid19 (coronavirus ndr) che ha modificato ed integrato alcune semplici e basilari regole di igiene personale: accanto al classico sapone, infatti, si è affiancato l’igienizzante per le mani divenuto introvabile nell’esatto momento in cui è circolata la notizia relativa al primo paziente contagiato in Italia.

Il costo degli igienizzanti, come noto, ha subìto dei rincari incredibili creando una speculazione, tutta tricolore, del prodotto che ha toccato cifre stellari e che, ancora oggi, supera abbondantemente i 40 euro. Spesa che è a carico delle famiglie che, sul gruppo ‘Donne & Mamme Termoli’, si scambiano dritte e consigli per risparmiare e per non lasciare sforniti gli asili nido ed i propri bambini. “Assurdo che in farmacia costa 40 euro – scrive una madre – Una vergogna. Avevano detto che ci sarebbero stati dei controlli. Vergogna, ladri”. “Si specula su tutto, non c’è senso di civiltà”, risponde un’altra.

Costi esosi che non tutte le famiglie possono permettersi e che scatenano la polemica di alcuni genitori che, sul gruppo termolese, si sfogano tra loro, in cerca di conforto: “Non parliamo del fatto che nelle scuole pubbliche siamo costretti ormai a comprare tutto noi famiglie e, non ultimo, il disinfettante in un momento, come questo, dove l’incolumità dei nostri figli sembra dipendere dall’amuchina”, commenta una madre cui se ne aggiunge un’altra che punta il dito contro la politica: “Alle scuole dobbiamo pensare noi. Tanto sono anni che portiamo tutto quello che serve ai nostri figli. E poi si parla del vitalizio, io non darei loro nemmeno gli stipendi. Che vergogna”.