Revocato lo sciopero generale del 9 marzo

CAMPOBASSO. Si informa che l’Associazione Sindacato Operai Autorganizzati SOA ha comunicato la REVOCA dello sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private della regione Molise proclamato per il 9 marzo 2020, in adesione all’invito della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali rivolto al predetto Sindacato nonché a tutte le Organizzazioni Sindacali e Associazioni professionali affinché non vengano effettuate astensioni collettive dal 25 febbraio al 31 marzo 2020.

