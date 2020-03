«Sei di Montenero, perché non sei rimasto a casa?», follie social

MONTENERO DI BISACCIA. Sei di Montenero, perché non sei restato a casa? Sarcasmo, timore o stupidità? L’intelligenza si ferma e le tastiere tornano alla ribalta. Nella giornata di ieri gli studenti che hanno raggiunto gli istituti superiori del vicino Abruzzo si sono sentiti messi da parte. Sul web i genitori abruzzesi hanno incalzato la polemica e dietro la tastiera hanno puntato gli indici contro tutti: istituzioni, dirigenti scolastici e genitori monteneresi “colpevoli” di aver mandato a scuola i propri figli.

“Mettere Montenero in quarentena” scriveva un leone da tastiera e da like e commenti facevano il resto. In questi momenti delicati pieni di timori, piovono suggerimenti e raccomandazioni che mirano soprattutto alla prevenzione, ma per la stupidità invece non c’è rimedio. Il rischio di contagio dal Coronavirus si minimizza solo attenendosi alle diposizioni emanate dal Ministero della Salute. Nel frattempo sono scattate altre misure di prevenzione e di sanificazione previste dai protocolli anche negli istituti scolastici di Vasto dove è stata riscontrata la positività di un docente del Liceo Scientifico al Covid 19.

