Snam e parità di genere: l’azienda guidata dall’AD Marco Alverà nell’indice Bloomberg

TERMOLI. Ancora oggi esistono alcuni settori lavorativi tradizionalmente a predominanza maschile e in cui le donne faticano maggiormente ad emergere. Uno di questi è sicuramente l’energia. In Italia, secondo uno studio di Valore D, la percentuale di donne occupate in quest’ambito è inferiore al 20%.

Fortunatamente si parla sempre di più di parità di genere e valorizzazione dei talenti femminili e, in alcuni casi, si iniziano ad intravedere i primi sostanziali risultati.

Snam, gender equality negli organi sociali

Un esempio dell’applicazione di queste nuove politiche lavorative è Snam, tra le principali aziende di infrastrutture energetiche al mondo, che sta introducendo diverse iniziative per favorire l’equilibrio di genere.

Da quest’anno la società guidata dall’amministratore delegato Marco Alverà è una delle 325 aziende a livello globale incluse nel Gender-Equality Index 2020 di Bloomberg. L’indice GEI si basa su fattori quali la valorizzazione della leadership femminile, l’impegno nella riduzione del gender pay gap e la cultura dell’inclusione. Quest’anno Bloomberg ha ampliato la propria analisi a quasi 6.000 aziende in 84 paesi diversi e in differenti settori.

“L’ingresso nel Gender-Equality Index di Bloomberg – ha commentato Marco Alverà – è un risultato importante, che rende merito all’impegno di Snam, del suo Consiglio di Amministrazione e di colleghe e colleghi nei confronti dell’equilibrio di genere, delle pari opportunità e di tutti i fattori ambientali, sociali e di governance come elementi essenziali per una creazione di valore sostenibile nel tempo.

“Snam – ha aggiunto l’AD – è stata la prima società quotata italiana a creare un comitato consiliare dedicato ai fattori ESG e tra le prime a introdurre in statuto l’equilibrio di genere negli organi sociali. Siamo fortemente impegnati a incrementare e valorizzare la presenza femminile e ogni forma di diversità in Snam a tutti i livelli, partendo dai processi di selezione. Il nostro impegno va anche oltre l’azienda, con varie iniziative di divulgazione per incoraggiare le giovani studentesse ad avvicinarsi alle discipline STEM”.

Formazione: InspirinGirls e Snam4Stem

Proprio nella formazione, Snam è impegnata al fianco di Valore D, un’associazione tra imprese che promuove il talento femminile, ed è partner di InspirinGirls. Quest’ultima è una campagna internazionale che mira a promuovere la consapevolezza del proprio talento nelle giovani donne di tutto il mondo.

Un ulteriore progetto è Snam4Stem: in questo caso l’obiettivo è di sostenere le giovani studentesse con delle giornate di formazione in azienda, promuovendo lo studio di materie scientifiche, tecnologiche e ingegneristiche.