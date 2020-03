Maledetti sciacalli

TERMOLI. Quanto è avvenuto oggi ai danni di una persona, prima di ogni cosa, una persona, è stato il record dell’inqualificabile inciviltà. Sbattere nei gruppi social, su WhatsApp e perfino Facebook, nome e foto, persino, di chi vive momenti difficili, perché contagiato da Coronavirus, è stato l’apice dell’imbecillità.

L’auspicio è che la Polizia postale risalga la catena del contagio, quella social, appunto, per individuare chi abbia infranto il diritto alla riservatezza di un uomo che è ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Parliamo di un operatore della sanità, in vacanza al Nord, che dopo essere rientrato in Molise, è stato a casa, poiché non stava bene e non ha frequentato il suo naturale ambiente di lavoro.

Non sappiamo chi sia stata la gola profonda che ha infettato il territorio spargendo il seme della zizzania, attribuendo persino colpe da presunto untore a chi sta combattendo una battaglia personale e complicata. Ma tutti coloro che si sono prestati, sbattendo il mostro in prima pagina, è da biasimare.

Catene chilometriche di messaggi, col dubbio messaggio di dover informare possibili suoi pazienti.

Siamo certi che la macchina del fango che si è messa in moto genererà delle conseguenze, perché questo che è successo con tanto di nome e cognome, qualifica, è stato inaudito.

Si colga questa occasione per resettare da zero comportamenti assurdi e ripetitivi, da automi di smartphone e tastiera, che agiscono senza riflettere.