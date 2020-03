Marone bersaglio del contagio fake: «Sto bene e denuncio chi diffonde false notizie»

TERMOLI. Non c'è due senza tre e così, dopo Maurizio Giamberardino e Anna Maria Alfieri, tocca niente meno che al presidente del Consiglio comunale Michele Marone smentire di essere affetto da Coronavirus.

«Dopo aver appreso da diversi amici che sul web e su WhatsApp sta girando un messaggio circa un mio presunto contagio, mi preme rassicurare tutti che, grazie a Dio, godo di ottima salute e che, peraltro, sono ben tre giorni che insieme al sindaco, alla giunta, agli altri amministratori e ai dirigenti comunali siamo in riunione permanente per fronteggiare la situazione di emergenza in puntuale attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di adottare tutte le misure precauzionali del caso.

Chiarito ciò, comunico che ho già dato mandato ai miei legali per la tutela della mia persona in merito alle notizie false diffuse sul mio conto, evidenziando che mediante la Polizia Posatale saranno sicuramente individuati gli eventuali responsabili».