Allarmismo a Ururi, amministratori e dipendenti comunali si autoisolano in blocco

URURI. Dopo quanto avvenuto a Termoli a causa del primo caso di persona contagiata da Covid-19, anche a Ururi il panico ha cominciato a diffondersi soprattutto dopo che, nel primo pomeriggio, un tam-tam di messaggi via social ha cominciato a diffondersi circa la quarantena di alcuni amministratori del Comune di Ururi.

Dato che ormai l’allarmismo era palpabile ed il panico già circolava - e con esso anche le varie versioni su chi fosse, per causa di chi ecc, tutte versioni prive di fondamento - l’amministrazione comunale ha ben pensato di dare notizie certe circa ciò che stava succedendo precisando che: «insieme al Sindaco, ai colleghi dell’amministrazione ed ai tecnici del Comune di Ururi, seguendo le disposizioni dell’Asrem, è stato deciso di entrare in quarantena volontaria per preservare la salute dei concittadini e delle persone che ci sono vicine». Si tratta quindi di una misura a titolo precauzionale fatta per preservare la salute di tutta la cittadinanza, in attesa di ulteriori notizie e comunicazioni da parte dell’Asrem.

Il gesto di autoisolarsi è stato apprezzato dalla cittadinanza di Ururi che ha manifestato vicinanza e solidarietà ai consiglieri coinvolti, tecnici e dipendenti del Comune. In attesa di notizie da parte dell’Asrem, il Comune di Ururi ha adottato tutte le misure volte a limitare il contagio come evitare gli assembramenti e, in quest’ottica, è stato rinviato in data da destinarsi, lo spettacolo teatrale di Gianni Frate “Luigino Cintalarga” che dopo Larino, avrebbe dovuto svolgersi a Ururi il 7 marzo.