Rito privato per l'operaio Umberto Di Lisio, Montenero lo piange a distanza

MONTENERO DI BISACCIA. Succede anche questo, ai tempi del Coronavirus. Che non si possa andare a rendere omaggio a un caro amico, un collega, un compaesano. Che non si possano abbracciare e consolare col calore umano i suoi familiari. Così l’amato Umberto Di Lisio, la cui morte improvvisa di questa mattina in Fiat ha atterrito un’intera comunità, sarà pianto nel pensiero, a distanza, o virtualmente, in attesa che si possa stabilire una data per una messa di suffragio. Il feretro è stato subito restituito alla famiglia dopo gli accertamenti.

I funerali saranno dunque riservati solo ai parenti più stretti che l’operaio 49enne lascia: i genitori, due fratelli, una compagna e una figlia.