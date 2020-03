Nuove norme di comportamento al Tribunale, Campopiano scrive ai colleghi

LARINO. Giustizia nel caos, anche grazie alla mancanza di un intervento diretto da parte del Ministro Bonafede. Dopo le norme pubblicate ieri a firma di Procura, Tribunale e Consiglio dell’Ordine, sono intervenute alcune novità, in primis dalla commissione unica forense, che ha previsto una sospensione dal 6 al 20 marzo, che però deve essere motivata dal legale.

Inoltre, nuovo provvedimento anche da parte del presidente del Tribunale di Larino, Michele Russo.

Quindi, lettera del presidente dell’ordine degli avvocati, Oreste Campopiano.

«Carissimi Colleghi, le vicende che stanno interessando, purtroppo in modo non marginale anche il nostro territorio, impongono a tutti noi misure cautelative e di prudenza intese ad evitare, o quantomeno contenere, la concreta diffusione dei contagi da Coronavirus. Purtroppo in queste ore, come si apprende anche dalla Stampa locale, le varie Autorità stanno adottando misure precauzionali oggettivamente severe. Il Presidente del Tribunale ha chiesto all'Ordine degli Avvocati, di condividere le misure di cui all'allegato documento, a salvaguardia degli utenti del Palazzo di Giustizia e quindi del personale, degli avvocati e dei Magistrati.

Il momento delicato ci impone di essere particolarmente scrupolosi ed attenti anche se ciò si risolve per tutti noi in una oggettiva limitazione dell'ordinaria agibilità degli uffici e dei servizi giudiziari. Vi chiedo pertanto, a nome mio e dell'intero Consiglio, confidando nella sensibilità di tutti, di attenerVi alle indicazioni fornite nella speranza che si possa tornare nel più breve tempo possibile alla piena normalità. Questo è il momento di dimostrare la nostra unione. Vi ringrazio sin d'ora della Vostra disponibilità e della Vostra sicura condivisione, un caro saluto ed un grazie a tutti voi».