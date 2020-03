Eseguiti poco meno di 40 tamponi sul personale all'ospedale San Timoteo

TERMOLI. Sono al massimo 40 i tamponi effettuati nel primo pomeriggio di oggi al personale operante all'interno dell'ospedale San Timoteo.

Il numero indicativo è peraltro riferibile a quello massimo eseguibile all'ospedale Cardarelli. I tamponi faringei sono stati effettuati in viale San Francesco, per poi essere portati al reparto delle malattie infettive. Coloro a cui il test del Coronavirus è stato somministrato ne stanno attendendo in reparto l'esito, probabile che sia anche eseguita una seconda ondata, in modo da liberare entro la serata il personale che ha ormai cessato da ore il proprio turno.