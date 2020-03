Coronavirus in Molise: positiva dottoressa del Veneziale, in terapia intensiva uno dei ricoverati

ISERNIA. Anche una dottoressa che nel fine settimana ha prestato servizio presso il presidio di Guardia Medica del "Veneziale" è risultata positiva al Coronavirus. Residente a Venafro ma impiegata a Roma presso un centro di malattie infettive, dove molto probabilmente ha contratto il virus, nei weekend è in servizio come sostituta guardia medica nell'ospedale pentro.

Tutte le persone che erano in servizio e che sono state a contatto con lei durante questo fine settimana sono ora sottoposto a tampone per verificarne l'eventuale contagio. Intanto uno dei contagiati molisani dei giorni scorsi si è aggravato ed è stato ricoverato in terapia intensiva al "Cardarelli" di Campobasso