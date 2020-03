Tamponi sul personale del San Timoteo, solo un altro caso positivo al Coronavirus

TERMOLI. Prima ondata di tamponi all'ospedale San Timoteo e per fortuna non c'è stato quel risultato di massa che si temeva. Sul blocco effettuato nel pomeriggio di ieri e testato all'ospedale Cardarelli, un solo soggetto è stato trovato positivo, circostanza che fa salire a 5 i casi di Coronavirus riscontrati a Termoli.

Si attende di conoscere in dettaglio cosa intenderà fare l'Asrem sul resto di medici, infermieri e personale sanitario. L'esito si è saputo nel corso della notte.

Intanto, nella serata di ieri, tutti i dipendenti che non avevano impegni in reparto coi degenti sono stati autorizzati a uscire, dopo molte ore trascorse in clausura all'interno del presidio ospedaliero di viale San Francesco.