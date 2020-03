Coronavirus e Sanità: un bel gesto di solidarietà da Progetto Salute di Termoli

TERMOLI. E’ un momento difficile per il paese e per la nostra comunità, affrontarlo senza coordinamento con la paura, il panico e a volte l’isteria non ci aiuterà a risolverlo.

L’impossibilità di accedere ai servizi sanitari erogati dalla struttura ospedaliera è e può diventare un serio problema per chi necessita di quei servizi in urgenza, e in qualche caso in maniera indifferibile.

Penso ai pazienticon dosaggi da farmaci da valutare, penso ai pazienti oncologici in chemioterapia che necessitano di avere riscontri ematologici per la possibilità di prosecuzione terapeutica, penso ai pazienti con altre svariate patologie che necessitano di verifiche laboratoristiche, specialistiche e/o strumentali.

E penso che quando un paese o una comunità è in affanno, o è in emergenza chi può, deve dare una mano, un contributo.

Lungi da noi il pensiero di volerci sostituire al servizio pubblico, lungi da noi una valutazione di beneficio economico.

Ma Progetto Salute c’è, ed è presente sul territorio con i suoi servizi sia in maniera complementare con il servizio pubblico,sia quando come in questo caso il servizio pubblico è impossibilitato ad adempiere alle sue funzioni.

Dico questo per comunicare all’utenza che Progetto Salute con le sue risorse e le potenzialità che ha, vuole mettere a disposizione di tutti, compatibilmente con le forzeche ha, tutti i servizi che riuscirà ad erogare alle stesse condizioni vigenti nel servizio pubblico.

Noi siamo un centro privato non in convenzione, ma non rifiuteremo a nessuno, nemmeno agli esenti che non potranno risarcirci neanche il costo dei reagenti, gli esami necessari e improcrastinabili.

Lo faremo sperando che nel più breve tempo possibile la struttura ospedaliera possa ritornare a svolgere la sua funzione ed a erogare i servizi alla popolazione, ma lo faremo fino a quando questa normalità non si sarà realizzata.

Questa emergenza è imprevista, importante e seria ma se facciamo prevalere il buon senso senza farci assalire dal panico e dall’isteria ce la faremo anche questa volta.

Sempre disponibili per informazioni chiarimenti e quant’altro, speriamo di riuscire a dare una mano in maniera professionale alla popolazione.

Masino Occhionero

Progetto Salute: Via Corsica, 19P Termoli (sopra Acqua&Sapone) Tel. 0875-708064.