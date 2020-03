​Famiglie e bambini non sono soli, la scuola c'è

TERMOLI. Didattica a distanza e sanificazioni, la scuola reagisce al coronavirus.



Mercoledì 4 marzo, si è appreso che la didattica nelle scuole e negli atenei è stata sospesa.

Visto lo stop delle lezioni prolungato fino al 15 marzo, gli istituti scolastici del territorio si sono rimboccati le maniche per garantire la continuità della didattica, predisponendo modalità di istruzione a distanza, videochiamate e webinar strumenti che stanno contribuendo a far sentire gli studenti meno soli, a collegarli gli uni con gli altri.

È stato chiesto a tutti i docenti il massimo impegno per attivarsi ed offrire alle famiglie modalità utili a fare sì che non si interrompa il lavoro, con assegnazione di compiti su Registro elettronico, sostenute anche dalle spiegazioni a distanza da parte dei docenti utilizzando piattaforme virtuali o attraverso le chat di classe attive sui gruppi whatsapp.

Per i bambini sotto i dieci anni è troppo presto per offrire lezioni via webcam, la concentrazione a distanza è ancora un optional.

Invece, le piattaforme per fare lezioni con gli studenti più grandi a partire dalle scuole medie, ci sono: Classroom, Google for education e altre.

In alcuni Istituti scolastici a secondo delle disposizioni date dai Dirigenti, le famiglie, sono state invitate a recarsi lì per prendere i libri dei figli, così da avere a casa tutti i testi necessari per lo svolgimento dell'assegno che arriva via chat.

Si precisa che le assenze degli alunni nei periodi di sospensione forzata delle attività didattiche, non saranno conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico.

Un provvedimento emergenziale ma necessario per minimizzare il rischio di un contagio a macchia d'olio del virus Covid-19.

Per i dirigenti scolastici e per i docenti significa riprogrammare le attività, mentre i genitori sono chiamati improvvisamente a fare le veci degli insegnanti, a trasformarsi in precettori per almeno i prossimi 10 giorni, e gestire il tempo del lavoro con quello dei figli.

Una sospensione che potrebbe estendersi oltre il 15 marzo, se il Governo dovesse decidere di chiudere le scuole per un periodo superiore.