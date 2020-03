​La banalità del contagio

TERMOLI. Uomini e mezzi mobilitati a livelli governativi e tecnico-scientifici, provvedimenti, limitazioni, informazioni (a volte troppe e confuse); insomma, tutta una rete di protezione e poi il contagio si infila da una piccola maglia, meno stretta o addirittura aperta.



Così a Termoli è arrivato il Coronavirus, nascosto in un gruppo di gitanti di ritorno da una settimana bianca in Trentino. Un arrivo “col botto”, nel senso che del gruppo facevano parte anche medici ed un tecnico di laboratorio, che lavorano al San Timoteo, che sono risultati positivi al Coronavirus. Così il virus ha superato non solo i confini cittadini, ma ha espugnato lo stesso presidio sanitario, cioè la “cittadella” che deve attendere alla salute dei cittadini del Basso Molise.

La mattina del 5 marzo sono state sospese tutte le attività ospedaliere: pronto soccorso, ambulatori, chirurgia. Alle 15 e 30’ è scattata la blindatura dell’intera struttura, nella quale non si entra e dalla quale non si esce. Blindatura che riguarda tutto il personale presente al momento - i ricoverati ed anche i visitatori - in attesa degli esiti dei tamponi, che vengono realizzati dal reparto di infettologia del Cardarelli, il quale pare possa eseguirne al massimo una quarantina al giorno. In pratica – se non arriveranno aiuti più che necessari da strutture extraregionali – lo screening di tutte le persone “sequestrate” richiederà quattro giorni. Ci sono poi da controllare anche gli operatori sanitari in servizio nei giorni precedenti al 5, che potrebbero essere stati contagiati, e – a ben vedere – anche i visitatori. Quanto tempo sarà necessario alla ripresa delle attività ospedaliere? Una settimana? Due settimane? Al momento è impossibile fare previsioni.

Questa incertezza è assolutamente inaccettabile anche e specialmente per i ricoverati in reparti di emergenza/urgenza, come cardiologia, ortopedia e chirurgia generale, che potrebbero subire gravi conseguenze anche da un solo giorno di ritardo, rispetto ai tempi necessari per il loro trattamento. A questi pazienti deve essere praticato con urgenza il tampone, per consentire il loro rapido trasferimento nelle strutture di Vasto, Lanciano e Chieti, che si sono rese disponibili e che naturalmente non possono accettare pazienti potenzialmente portatori del coronavirus.

Deve fare riflettere il fatto che le gravi conseguenze che stiamo vivendo e che subiremo nelle prossime settimane sarebbero state evitabili se soltanto si fossero adottate delle misure prudenziali minime, di buon senso e di buona volontà. In questa fase epidemica, il personale ospedaliero avrebbe dovuto e dovrà sacrificare parte della propria vita di relazione, esponendosi il meno possibile ad occasioni di contagio. Il personale sanitario è la difesa di tutti e quindi deve autodifendersi il più possibile. Sembra un’ovvietà, ma a febbraio sotto sotto eravamo convinti che l’Italia sarebbe rimasta indenne dal contagio e nella mente della gran parte degli italiani l’insidiosità del coronavirus è stata sottovalutata: era una roba cinese. Ora non possiamo coltivare più l’illusione dell’invulnerabilità e – senza cadere in atteggiamenti opposti, irrazionali e paranoidi – possiamo fare molto adottando comportamenti sociali che riducano il rischio di contagiare e di essere contagiati. Piccoli gesti, come lavarsi le mani in modo accurato e limitare i contatti fisici, che possono sembrale banali, ma che funzionano, perché fanno il vuoto intorno al virus ed alla banalità del contagio.

Pino D'Erminio