TERMOLI. Mutano le abitudini nella vita di tutti i giorni a causa della diffusione del Coronavirus.

Ciononostante la situazione in città vede la gente abbastanza preoccupata, ma non ancora ai livelli di guardia.

Certo finché li vedevamo distanti da noi e solo in tv era diverso.

Ora la tensione sta salendo, anche per via della chiusura del Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo.

Noi abbiamo chiesto in giro ad alcuni cittadini come stessero vivendo questo momento di emergenza. Prima di ascoltare le persone, siamo stati davanti a uno studio di un medico di famiglia termolese, e nel rispetto delle norme emanate dal governo, abbiamo visto pazienti che di solito aspettano il loro turno seduti nell'atrio dello studio medico, ma da oggi aspettano furi all'aperto, ed entrano uno alla volta a secondo del loro turno, la segretaria accoglie i pazienti che devono solo fare ricette anch'essa uno alla volta con mascherine e guanti, e a distanza di sicurezza. Qualcun altro che non vuole apparire in video, ci dice che dovrebbero fare attenzione a sanificare ad esempio i bus pubblici, gli uffici come poste e banche magari munire i dipendenti visto il movimento di utenti con adeguati strumenti di protezione ed altri consigli.

Ma ascoltiamo anche chi ci ha rilasciato dichiarazioni in video.