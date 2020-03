Totaro: «Grazie al sindaco Roberti», ma l'ospedale non può stare senza direzione sanitaria

TERMOLI. «In questa emergenza epocale è avvilente e frustrante che l’ospedale di Termoli non abbia più una Uoc direzionale e non sia in sede un direttore sanitario fisso. Grazie a tutti coloro che hanno demolito pezzo per pezzo l'ospedale di Termoli».

Il sindacalista del Fimmg-118 Giancarlo Totaro si esprime con rabbia su quanto avviene nelle ultime ore, ma riconosce anche l’intermediazione delle istituzioni locali.

«Si ringrazia pubblicamente il sindaco di Termoli per il suo interessamento dopo che il numeroso personale dipendente che doveva prendere servizio era stato bloccato dalle forze dell'ordine che nell'esercizio delle loro funzioni e in ottemperanza agli ordini ricevuti, li informavano delle disposizioni ricevute che disponevano l'inaccessibilitàal nosocomio.

Dopo il giusto chiarimento, di natura ignota allo scrivente, alle decine di persone medici e operatori è stato permesso di entrare.

Avvilente anche che la gestione di questa spaventosa emergenza venga gestita da contatti telefonici, verbali o per interposta persona.

Si coglie l'occasione di manifestare a gran voce che il personale tutto ha diritto a fare il test per il coronavirus e questa notte non voleva lasciare il reparto per la paura di essere contagiosi e portare l'infezione tra le mura domestiche».