«Abbiamo anche fatto il doppio turno», insorgono gli inservienti delle pulizie

TERMOLI. Bagarre tra dipendenti all’interno dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

Mentre gli ospedalieri pure lamentano di tutto, comprese le pulizie, proprio gli inservienti della ditta Tre Fiammelle fanno sentire la loro voce. Ieri sono entrati in circa 20 nel turno del pomeriggio e ne sono usciti solo stamani, dopo aver fatto anche l’altro turno. Da qui replicano a chi dice che sono 3 giorni che non vengono effettuate le pulizie all’interno del nosocomio. Ma non è finita così, perché per quanto sta avvenendo anche loro sono visibilmente preoccupati.

«Abbiamo operato senza che nessuno si preoccupasse di noi, abbiamo anche noi la famiglia, vogliamo sapere a cosa andiamo incontro e nel caso vogliamo essere sottoposti al test».