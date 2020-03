«Non siamo stati in Trentino e non siamo ricoverati: chi diffama sarà denunciato»

TERMOLI. Non c’è 3 senza 4, oppure 5. Diamo i numeri? No, quelli li danno coloro che come sta avvenendo da giorni non riescono a smettere di avere prurito al dito e di infettare i social con vere e proprie ciofeche o fake news. Soltanto ieri abbiamo dovuto raccogliere le testimonianze di smentita di ben 3 persone, Michele Marone, Maurizio Giamberardino e Anna Maria Alfieri.

Oggi ci tocca smentire il contenuto di messaggi diffusi via WhatsApp, persino in audio, che riguardano una coppia, il medico di base Cinzia Antonetti e l’imprenditore ittico Agostino De Fenza.

«Comunichiamo alla popolazione intera che la dottoressa Cinzia Antonetti e il marito Agostino De Fenza godono di ottima salute e non sono ricoverati. Mi dispiace per chi vorrebbe il contrario», ci scrivono anche con ironia. «Sappiano tutti che stiamo denunciando per diffamazione gli autori della fake news e tengano tutti conto che io come medico durante l'esercizio della mia professione sono pubblico ufficiale, per questo c'èil penale. Noi siamo stati in vacanza in famiglia in un posto completamente diverso da quello incriminato».