Pronto soccorso chiuso al San Timoteo, la Vita in Diretta torna a Termoli

TERMOLI. La chiusura del Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli a causa dell'emergenza Coronavirus ha riportato la nostra città alla ribalta nazionale, anche se con 24 ore di ritardo rispetto al provvedimento annunciato ed eseguito dalla Regione Molise.

La troupe della Vita in Diretta, a settimane di distanze dalla presenza in loco per il caso di Victorine Bucci, è piazzata dinanzi al presidio ospedaliero di viale San Francesco. L'ospedale di Termoli è finito oggi anche nella cronaca nazionale dei Tg, sempre per il medesimo caso.