TERMOLI. Quasi in apertura di trasmissione, dopo il caso delle Molinette di Torino, ad apparire alla Vita in Diretta è stato il San Timoteo di Termoli.

Uno degli inviati del programma condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini si è collegato dal piazzale di viale San Francesco, raccontando la parabola dei contagi dovuta al ritorno a casa di una comitiva di gitanti dal Trentino, tra cui alcuni medici. Forse le date non erano perfettamente quelle, in ogni caso la ribalta avuta dalla nostra città non è stata certamente positiva, nelle modalità con cui il Coronavirus si è diffuso, che per gli stessi contagi, presenti in tutte le regioni.