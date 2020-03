TERMOLI. Coronavirus diffuso ovunque in Italia e presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 3.916 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 4.636 i casi totali.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 2.008 in Lombardia, 816 in Emilia-Romagna, 454 in Veneto, 155 nelle Marche, 139 in Piemonte, 78 in Toscana, 50 nel Lazio, 57 in Campania, 24 in Liguria, 28 in Friuli Venezia Giulia, 22 in Sicilia, 15 in Puglia, 16 in Umbria, 12 in Molise, 10 nella Provincia autonoma di Trento, 9 in Abruzzo, 5 in Sardegna, 3 in Basilicata, 7 in Valle D’Aosta, 4 in Calabria e 4 nella Provincia autonoma di Bolzano.

Sono 523 le persone guarite. I deceduti sono 197, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

Nei 12 casi del Molise sono contati i 9 di Termoli e i 3 di Montenero di Bisaccia. Nel corso della conferenza stampa è stata citata la chiusura del Pronto soccorso del San Timoteo per stigmatizzare bad practice tra operatori sanitari e cittadini, anche se l'esempio non calzava proprio rispetto a quanto avvenuto, poiché il reparto non è stato chiuso perché infettato dall'esterno, con pazienti che in modo improvvido vi si sono rivolti, ma dagli stessi medici del San Timoteo.