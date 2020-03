Coronavirus, salgono a 14 i casi in Molise: 6 sono operatori sanitari del San Timoteo

TERMOLI. Dai tamponi effettuati in Molise, soprattutto a Termoli, salgono a 14 i casi in Molise di persone positive al Coronavirus: 11 sono di Termoli e 3 di Montenero di Bisaccia. Dei positivi, 5 sono ricoverati al Cardarelli, 3 in malattie infettive e 2 in terapia intensiva. Dei contagiati a Termoli 6 sono operatori dell'ospedale San Timoteo.