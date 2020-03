La donazione del sangue al tempo del Coronavirus

TERMOLI. L’Italia sta vivendo, come gran parte del mondo, una nuova, enorme emergenza a cui nonera preparata, la cui gestione è difficile, di fronte a cui le Istituzioni, a volte, sembrano annaspare.

Sentimenti quali la paura, il panico, la rassegnazione, la voglia di reagire si alternano sulla base del bollettino quotidiano dei nuovi casi di infezione, dei morti, dei guariti, delle prospettive di innovativi farmaci e/o vaccini. Alcuni analisti assimilano questa nuova emergenza ad altre due che ebbero ripercussioni planetarie con morti e feriti: l’attacco terroristico alle Torri Gemelle del 2001 con oltre duemila morti e la crisi finanziaria del 2008.

Mai come in questo momento vi è un forte richiamo all’unità del Paese per vincere una guerra, perché tale è, non convenzionale, contro un nemico invisibile che si può battere solo con i comportamenti e i corretti stili di vita. E a onor del vero gli italiani, una volta tanto, stanno dimostrando disciplina, seppur con qualche sfasatura,vedi l’inutilesaccheggio dei supermercati e dei presidi medicali (mascherine, disinfettanti, ecc.).

A che punto è la donazione del sangue al tempo del Corona virus?

In Italia 1.800 pazienti hanno bisogno tutti i giorni di terapie trasfusionali con globuli rossi e piastrine; sono soprattutto leucemici, talassemici, vittime di incidenti stradali e sul lavoro, pazienti chirurgici. Se non si garantisce la filiera donazionalequeste persone vengono private di un diritto sancito dalla Legge, infatti la terapia trasfusionale è un L.E.A., un livello essenziale di assistenza.

Però da diversi giorni si segnala un calo delle donazioni di sangue in tutta Italia nonostantel’appello del Centro Nazionale Sangue che invita ad andare a donare chi non è considerato a rischio di contagio ed è in buona salute. E’ sospeso temporaneamente dalla donazione per 14 giorni dal rientro chi ha soggiornato nella Repubblica Popolare Cinese; o dopo la possibile esposizione al rischio di contagio per contatto con soggetti con infezione documentata da SARS-CoV-2; o che sono transitati o hanno sostato dal 1 febbraio nei Comuni della cosiddetta zona rossa della Lombardia e del Veneto; o che abbiano avuto una sintomatologia compatibile con l’infezione da Corona virus, che siano asintomatici e abbiano interrotto l’eventuale terapia.

E’ altresì raccomandata la prenotazione della donazione per regolare il numero degli accessi onde evitare l’aggregazione dei donatori nei locali d’attesa e consentire il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale (almeno un metro).

In sostanza al donatore prima di donare vengono chieste 4 cose:

Ha febbre, tosse odifficoltà a respirare;

Nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi è stato in area a rischio?;

Ha avuto contatti stretti con un caso probabile (tampone dubbio) o caso confermato di COVID-19?;

La sua temperatura corporea è superiore a 37,5°C?

Se la risposta ai quattro quesiti è no si può donare.

Qual’ è la situazione in Molise?

Gli ultimi eventi, col rilievo di alcune persone contagiate, ha indotto le Autorità regionali a interdire, per ora fino al 15 marzo prossimo, l’accesso alle 3 strutture trasfusionali degli Ospedali di Campobasso, Isernia e Termoli.

Pertanto la donazione di sangue può avvenire esclusivamente presso l’Unità di Raccolta dell’AVIS regionale a Campobasso in C.da Colle delle api e presso l’autoemoteca, sempre dell’AVIS, secondo un calendario che è stato diramato alle Associazioni dei donatori.

Dott. Pasquale Spagnuolo

Direttore Sanitario AVIS Molise