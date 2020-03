E-learning e smart teaching: didattica a distanza a Guglionesi da lunedì

GUGLIONESI. Il Liceo di Guglionesi avvia, a partire da lunedì 9 marzo, attività formative a distanza per consentire ai suoi studenti il prosieguo delle attività didattiche e garantire il diritto all’istruzione ai suoi iscritti. La nostra scuola è da sempre impegnata nell’adozione di pratiche innovative, tra cui appunto la didattica a distanza, ed ha contribuito, fin dal 2014, alla creazione della piattaforma nazionale delle Avanguardie Educative, in qualità di uno dei 22 partner fondatori. Le modalità di erogazione saranno molteplici, classi social, uso di applicazioni google: meet, classroom, video conferenze, la piattaforma Edmodo, video-lezioni registrate dai singoli docenti, contenuti fruibili sulla stessa piattaforma di Avanguardie Educative, ecc.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Patrizia Ancora, e il gruppo dei docenti coordinatori hanno messo a punto le linee guida per rendere l’e.learning di semplice accesso e facilmente fruibile dai ragazzi. Veicolo principale dei contenuti, delle esercitazioni e dei materiali vari sarà primariamente il registro elettronico, utilizzato anche per le comunicazioni con studenti e famiglie. E’ necessario, dunque, che i ragazzi accedano frequentemente al registro e visitino il sito della scuola per reperire informazioni. In questo momento così delicato la scuola vuole essere ancora più vicina ai suoi studenti recuperando, quanto più possibile, l’aspetto di relazione ed interazione che è alla base di ogni collettività educativa e facendo leva sul forte senso di appartenenza che da sempre caratterizza la nostra comunità.

La scuola è prima di tutto una comunità e, in quanto tale, è chiamata a rispondere alle sfide poste da questo momento emergenziale. Le parole che più ricorrono in questi giorni sono responsabilità, cura, rispetto, competenza, comunità. Parole e valori che stanno a dire che si esce da una emergenza sanitaria restando sì con-finati ma non isolati perché proprio la rete di solidarietà sociale è la vera garanzia di successo nella lotta contro i virus, il corona virus in primo luogo, ma anche il virus della paura, del sospetto, del rifiuto dell’altro. E’ a partire da questa consapevolezza che tutta la comunità scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi è impegnata a vivere questa settimana non come una vacanza dai propri doveri e dai propri impegni, ma come momento nel quale mettere alla prova il senso concreto dell’essere una comunità di apprendimento.