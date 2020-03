Non ci sono nuovi contagi in Molise: Florenzano conferma i dati ieri sera, in corso altri tamponi

TERMOLI. Numeri fermi a quelli del bollettino di ieri sera per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus in Molise e a Termoli. Da quanto si apprende per fonte del direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano, diffusi anche attraverso i tg locali molisani, non ci sono al momento ulteriori casi di contagio da CoVid19. Sempre 14 le persone positive, 5 delle quali ricoverate all'ospedale Cardarelli di Campobasso, tre in malattie infettive e due in terapia intensiva, 9 in isolamento domiciliare a casa.

Sono 150 le persone in quarantena e 144 quelle sorvegliate.

In corso, comunque, altri tamponi, anche all'ospedale San Timoteo di Termoli, dove sono stati richiamati alcuni operatori che hanno avuto contatto con alcuni dei medici contagiati.