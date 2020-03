«Non possiamo dimenticare quanto ottenuto negli anni da noi donne»

GUGLIONESI. «Seppure stiamo attraversando un momento critico e difficoltoso non solo per la nostra comunità ma per tutta la Nazione e il mondo intero non dobbiamo e non possiamo dimenticare quanto ottenuto nel corso degli anni da noi donne, le prime conquiste sociali, economiche e politiche partendo dal diritto al voto, nel corso degli anni si è un po’ perso il vero significato di questa data, si associa la giornata ad un momento di puro svago di piccoli sfizi, cene, musica e divertimento tutto dedicato a noi». Queste le parole che Barbara Morena, presidente del Consiglio comunale di Guglionesi, ha voluto dedicare alla giornata mondiale della donna.

«Tante di noi sono vittime di violenze e soprusi e a loro dico "denunciate", non abbiate paura di nascondere chi abusa di voi non vi giova ma vi distrugge non solo fisicamente ma soprattutto psicologicamente a voi auguro di avere tanta forza e coraggio e una vita migliore. Sono operaia e non posso non rivolgere una preghiera e un pensiero alle numerose operaie decedute a seguito degli incendi avvenuti nelle fabbriche in cui lavoravano, ricordando la storia delle due industrie che andarono a fuoco a New York nei primi anni del 900… ma oggi il mio augurio il mio pensiero va alle numerose infermiere, alle dottoresse, alle operatrici sanitarie, alle volontarie che stanno affrontando con impegno e professionalità l'emergenza sanitaria che ci ha investito rinunciando anche alla vita sociale e agli affetti a loro anche un profondo grazie. Un augurio anche a tutte le donne che fanno parte delle forze armate e che ogni giorno rischiano la vita per combattere la criminalità e non solo .

Questa giornata mondiale delle donna del 2020 non potremo festeggiarla come consuetudine: sfruttiamola per dedicarci ai nostri cari e usiamo come giornata della riflessione e coscienza al fine di non propagare ancora questo virus che ci ha investiti. Un sincero augurio a tutte le mie compaesane e a tutte le donne del mondo».