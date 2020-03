«Niente panico per le immagini ad alto impatto emotivo»

TERMOLI. «Quanti di noi hanno visto immagini simili? Ambulanze e operatori sanitari equipaggiati con mascherine per controlli medici o trasporto di cittadini presunti affetti da Coronavirus. Sono misure importantissime per limitare il contagio! Così come la limitazione di attività sociali in genere». Così Nicola Malorni, presidente della Prima commissione consiliare e psicoterapeuta, descrive le "immagini ad alto impatto emotivo", quelle che tutti stiamo direttamente o indirettamente vedendo in tempi recenti.

«Ma fate in modo che la paura non si trasformi in panico, a causa dell’assenza di informazioni chiare e indicazioni realistiche! La richiesta compulsiva di consulti medici, la ricerca ossessiva di notizie sui social, la condivisione ripetuta nelle chat di commenti, articoli o altro materiale divulgativo generano ulteriore stress e comportamenti irrazionali e poco produttivi potendo l'ansia contagiare anche gli altri.

In questo modo tutta la comunità può essere portata ad ignorare i dati oggettivi e la capacità di giudizio può affievolirsi. Facciamo in modo che emozioni, pensiero e conoscenza di dati oggettivi viaggino in questo momento sempre insieme, evitando soprattutto social e chat “infodemici”, ossia veri e propri focolai di un’epidemia di informazioni distorte e fuorvianti. Attenetevi alle semplici indicazioni ministeriali, regionali e comunali».