Ospedale di Termoli presidiato, dipendenti richiamati per il test e pazienti in attesa Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Diverse le situazioni interne all'ospedale San Timoteo di Termoli, che da giovedì ha visto interdetto il Pronto soccorso e chiusi gli ambulatori, questi ultimi fino a metà marzo, almeno.

Vi sono tre pazienti in terapia intensiva, reparto che ha subito il contagio di una anestesista, saranno trasferiti all'istituto Neuromed. Sono 3 di 60 degenti che complessivamente affollano le corsie in viale San Francesco. Saranno tutti trasferiti, a meno che non stiano finendo la loro degenza.

L'obiettivo dell'Asrem, che ha messo in quarantena 25 tra medici e infermieri di Pronto soccorso e Medicina d'urgenza, è quello di sgomberare il nosocomio e di provvedere alla sanificazione, nell'auspicio di una riapertura non troppo ritardata, questo sperano soprattutto i cittadini e gli stessi operatori sanitari.

Intanto, nel pomeriggio in molti sono stati richiamati per essere sottoposti al tampone per il test del Coronavirus, dopo i recenti contagi avvenuti tra alcuni colleghi.

Ma ci sono situazioni critiche, come quella rappresentata alla nostra testata dalla signora Ida Gliosca: «Di tutto si parla e dei pazienti che hanno necessità di interventi non ne parla nessuno? Anziani senza aver visite dei propri cari! Ho la mamma con frattura di un femore, giovedi mattina si doveva operare ma è arrivato il fermo, è rimasta in ortopedia e quando verrà operata? Si sanno i rischi che si corrono per un ritardo, allora perche non li mandano in altre strutture? Fate presente anche questo, per cortesia perche a noi povera gente non ci pesca nessuno, grazie».