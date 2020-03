TERMOLI. Un molisano raggiunge le isole Svalbard. E' Dino Rossini, che scrive a Termolionline per raccontare la sua avventura.

«Vi scrivo, per raccontarvi di un viaggio che ho intrapreso, con la speranza che possa raggiungere a molte persone il concetto di libertà. Concetto che in questi giorni è molto limitato...

Sono partito il giorno 02/03/2020 da Milano e sono arrivato alle isole Svalbard a circa 800km dal polo Nord, nel circolo polare artico. Ho partecipato ad una spedizione di una settimana in motoslitta con 10 persone alla ricerca dell`orso polare. Partendo dalla città più a Nord del mondo (longyearbyen) ho rappresentato il Molise in un gruppo di persone provenienti da tutta Italia. Abbiamo attraversato città fantasma (nella foto pyramiden), laghi ghiacciati, ghiacciai, montagne innevate, aurore boreali e passato notti in baite senza corrente a meno 20 gradi alla ricerca di orsi. Alla fine della spedizione ho trovato le due cose più preziose: semplicità e libertà. Libertà che mai come in questo periodo ho capito essere così preziosa».