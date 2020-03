Trasferito uno dei positivi al Cardarelli, attesa per i tamponi fatti al San Timoteo

TERMOLI. Condizioni più serie, ma non così allarmante, per uno dei reduci dalla settimana bianca nel Trentino, a Campitello di Fassa, tornati a Termoli positivi dopo il contagio da Coronavirus. Si tratta di uno dei cittadini già inseriti nel novero dei 14 casi censiti in Molise. E’ stato trasferito con l’ambulanza del 118 Molise soccorso al reparto Malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove i ricoverati ora sono saliti a cinque unità, oltre i due casi più gravi in Terapia intensiva.

Intanto, l’attesa è per l’esito dei tamponi effettuati a decine oggi e quelli che saranno effettuati domani, tra personale medico e sanitario dell’ospedale San Timoteo e i degenti, circa una sessantina, che dovranno poi essere trasferiti altrove o dimessi direttamente, così da liberare il nosocomio per poterlo sanificare.

La città chiede la riapertura del presidio.