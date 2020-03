«Vogliamo un triage esterno e la riapertura dell'ospedale San Timoteo»

TERMOLI. Tornano in campo i 4 moschettieri, che nella nuova veste del comitato ufficiale Molisanità #L113 (già Voglio nascere a Termoli, chiedono la riapertura dell’ospedale San Timoteo.

«Anche in Italia, come in Cina, è stato introdotto con un nuovo decreto: un'eccezione che riguarda l'obbligo di quarantena per il personale sanitario.

Questo perché il servizio sanitario nazionale si sta letteralmente svuotando degli operatori che sono la fascia più esposta alle criticità.

I sanitari, quindi, potranno continuare a svolgere le proprie mansioni, naturalmente adottando le dovute precauzioni e l'equipaggiamento idoneo per assicurare il servizio nella massima sicurezza. La sospensione delle attività avverrà in caso di tampone positivo o insorgenza di sintomi.

Chiediamo, a questo punto, che venga effettuata un' immediata sanificazione degli ambienti per permettere una celere riapertura del nosocomio termolese perché è scandaloso privare un bacino di più di centomila utenti, della copertura sanitaria per tutto questo tempo.

Inoltre, chiediamo ai dirigenti Asrem, di attivare il servizio di triage esterno, come è avvenuto negli altri nosocomi.

Ci domandiamo: "se quanto sta accadendo al Nord in questi momenti (chiusure d'intere regioni) accadesse anche qui,

in che modo si affronterebbe una catastrofe simile?"

In tempo di guerra i soldati non vanno congedati, anzi...

Ricordiamoci, inoltre, che questa inammissibile situazione è stata anche causata dalla grave carenza di personale, per questo motivo preghiamo di considerare l'occasione d'oro che il governo ci offre per le assunzioni:

Un decreto per assumere 5.000 medici, 10.000 infermieri, 5.000 operatori sanitari».