Riusciranno i politici molisani a far riaprire il San Timoteo e non solo?

TERMOLI. Un assioma importante, si potrebbe dire vitale, recita così “La vita è fatta di opportunità”. E un suo corollario dice l’importante è saper cogliere le opportunità che in inglese, che fa tanto figo, suona “to catch the opportunity”.

Quanto sopra vuole significare che, in una qualsiasi situazione, anche disastrata, c’è sempre un aspetto che bisogna cogliere ed utilizzare in positivo.

A questo punto entra in ballo il Coronavirus ed il pandemonio, da non confondere con la pandemia, che esso ha creato. Cioè una situazione che tutti conosciamo per la sua tragicità : per dimensioni (a livello mondiale), per conseguenze economiche (riduzione del turismo dei consumi, etc..), per abbandono forzato dell’attuale stile di vita. E dalla quale (situazione) direttamente ed indirettamente siamo tutti investiti.

Beh, dov’è l’opportunità? Il Governo, a seguito dello tsunami suddetto, ha deciso di assumere 20mila persone tra medici, infermieri ed operatori sanitari.

Come saranno suddivise queste risorse da inserire negli ospedali e varie strutture sanitarie? Ovviamente non è dato sapere. Quali criteri di ripartizione saranno adottati tra le varie regioni? Ovviamente sono sconosciuti.

A questo punto entrano in ballo i nostri politici del Molise. Che dovrebbero saper cogliere questa occasione e trovarne un beneficio per la sanità molisana.

Abbiamo detto che non conosciamo come verranno ripartite le nuove risorse. Ma qualunque sia il criterio, la sanità molisana,tra le più ammalate ed in frantumi da oltre un decennio (in risorse umane e strutture) dovrà essere tra quelle che vanno maggiormente aiutate.

Ma tutti sappiamo che oltre al criterio conta anche quanto i politici richiedenti si sappiano far valere ? Nello specifico:

- in primis nel riaprire il San Timoteo con il numero di medici ed infermieri adeguato alla circostanza del corona virus.

- in secondo luogo nel prospettare, per il dopo emergenza, un quadro di risorseadeguate alla sanità per tutti i molisani. In nome del diritto alla salute di tutti.

Ma parafrasando un film del ‘68 Riusciranno i nostri eroi a trovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa ci chiediamo riusciranno i nostri politici a far assegnare un’adeguata quota di risorse per la sanità dei Molisani?

Sintesi

Negli ultimi lustri la sanità molisana è risultata deficitaria in organizzazione e risorse. In questa occasione drammatica (corona virus) è auspicabile che i politici regionali sappiano cogliere l’opportunità di rimetterla in sesto, attingendo alle risorse globali, messe a disposizione per tutte le regioni da parte del Governo. E, da subito, riaprano e potenzino il San Timoteo e, subito dopo, l’intera struttura sanitaria molisana constandard di efficacia e di efficienza

E siccome la gestione della Sanità rientra nei primi compiti della Regione, se essa non riprende a funzionare in maniera efficiente, la domanda che diventa lecita è: a cosa servono Palazzo D’Aimmo e i suoi inquilini se non sanno to catch the opportunity?

Luigi De Gregorio